Pour un brin de rigolade, la "Coloc" vous attend!

Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont "montés sur la capitale" pour devenir comédiens...

Fauchés, ces loosers à l'accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités... Mais, surprise ! C'est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais... Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à "ça" ! Quiproquos, surprises et crises de nerfs...

Les Colocs

Tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard sont réunis dans cette comédie, écrite par les inventeurs du genre Jean Heredia, Patrick Hernandez, Robert Punzano avec Fabien Lascombe, Jean Heredia, Jean-Marc Keller.

"Les Colocs" à la Comédie de Tours jeudi, vendredi, samedi à 20h45 et dimanche à 17h00, les tarifs de 14 à 17€.