Pour vivre heureux, vivons couchés à la Comédie de Tours

Pour vivre heureux, vivons couchés ! c'est une pièce de théâtre très drôle mettant en scène un couple quadragénaire dont les enfants sont partis faire des études à l’étranger.

ⓘ Publicité

Laure Coignard joue le rôle de Marie, une femme pleine d’énergie qui aimerait bien que son compagnon la surprenne un peu de temps en temps. Mais lui, qui est joué par Victor Bouhier, est plutôt du genre "pantouflard" et ne semble pas prêt à changer ses habitudes.

C’est une offre intéressante pour un nouveau job qui va pousser Marie à demander à son partenaire de changer en le "menaçant" de le quittér. On va suivre avec le plus grand des plaisirs les querelles et les coups de gueule d'un couple et moyens mis en place par chacun pour raviver la flamme.

Le texte est signé par Yanik Vabre nous offre quelques situations des plus farfelues dans lesquelles certains couples vont peut-être se retrouver. C'est un régal de voir ce couple se balancer des répliques pour le moins caustiques. Laure et Victor prennent visiblement un grand plaisir à incarner ce couple parfois hors-normes.

Laure Coignard est excellente en femme ayant des idées bien arrêtées et souhaitant faire entrer un peu de fantaisie dans sa vie. Victor Bouhier est parfait en homme amoureux, mais totalement placide.

C'est une toute nouvelle mise en scène de Leslie Bevillard, elle a décidé de nous entrainer dans un appartement. Les comédiens passent de la partie salon à salle à manger et entrent et sortent par différentes portes, ce qui renforce l'energie et le mouvement à ce spectacle, dans lequel les comédiens prennent un malin plaisir à se retrouver sur scène. C'est finalement des tranches de vie d’un couple et un spectacle qui à coups sur va vous séduire.

Pour vivre heureux, vivons couchés ! est une pièce vraiment drôle à voir à la comédie de Tours , à partir de ce vendredi 18 novembre et pour 10 représentations jusqu'au 23 décembre.