Qu'est-ce qu'on fera en sortant ?

Parce que ça nous fait du bien d'entendre les côte-d'oriens parler, on ouvre Open Bar en mode confiné sur le web pour continuer à parler, papoter et refaire le monde sans se prendre la tête.

Comment ca va vous ? C'est la question que l'on pose à tous les barrés (les habitués et l'équipe d'Open Bar en temps normal !) quand on les appelle.

Cette fois, c'est Yannick et Mathieu qui répondent... L'un habite dans la métropole dijonnaise, le second vit dans un petit paradis au coeur du Parc National de Forêts. En ces temps de confinement, où chaque situation a ses avantages et ses inconvénients, aimeraient-ils être à la place de l'autre ? Vit-on vraiment mieux cet isolement social à campagne qu'à la ville ?

On est confiné toute le reste de l'année dans le Chatillonnais alors ça ne nous change pas beaucoup !

C'est l'occasion aussi de se demander ce qu'on va faire quand on pourra enfin sortir ! Est-ce qu'on ira forcément faire la fête avec les copains ? Est-ce qu'il y a d'autres folies qui mériteraient d'être faites à ce moment-là ?

