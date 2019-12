Qui est Super Falco, un anonyme qui parodie Hubert Falco, le président de la métropole de Toulon sur Twitter ?

Toulon, France

Je ne sais pas à quoi ressemble Super Falco. Anonymat oblige, mon interlocuteur préfère échanger avec moi via la messagerie de twitter, mais se prête volontiers aux questions. Un créateur qui n'est pas né à Toulon mais qui y est installé depuis de nombreuses années. "Et je m'y sens bien" précise t-il. Son souhait, "focaliser sur Falco parce qu'il incarne la ville et la métropole. Cela fait 20 ans qu'il est en place. Toulon c'est Falco et inversement. Le personnage central c'est lui et tout gravite autour de lui, c'est assez fascinant"explique Super Falco.

Mais pas question de faire du pro ou de l'anti Falco. Et pas question non plus d'être récupéré ou utilisé par d'autres candidats se défend l'anonyme qui se définit simplement comme un poulpuche, "un mélange expérimental entre un poulpe de la rade et un Coluche numérique".

L'idée lui est venue il y a deux ans. Mais le compte n'a pas été très alimenté. Puis son créateur a accéléré la cadence ces derniers temps, promettant même d'aller un peu plus vite à l'approche des élections municipales. Un tweet évoque même la récente maternité de Cécile Muschotti, une opposante déclarée de Hubert Falco.

Le principal intéressé, Hubert Falco a accueilli l'information avec un sourire. "Après tout, c'est que c'est quelqu'un qui regarde ce que je fais et qui trouve que je fais beaucoup. J'ai moi-même un compte facebook. On nous reproche de ne pas faire de concertation citoyenne, mais il y a 3,4 millions de personnes qui sont venues dialoguer avec moi sur mon site. Et puis, il faut faire avec les réseaux sociaux qui font partie du débat démocratique. Et ils vont peser sur l'échéance de mars prochain" indique le maire de Toulon.