Remportez vos places pour voir Laura Laune samedi 4 février au Kabaret le K !

Révélée au grand public par la France a un incroyable talent, Laura Laune était pourtant déjà une artiste accomplie bénéficiant d'une solide carrière de one-woman-show.

Après avoir fait la première partie de Jérémy Ferrari et de Jeff Panacloc, l'humoriste a su se démarquer de la concurrence et séduire le public comme la critique grâce à son humour acerbe, son franc-parler et son côté pétillant.

Après un détour par les Ardennes en novembre dernier, Laura Laune jouera enfin son spectacle dans la Marne, le samedi 4 février, au Kabaret le K de Tinqueux , à partir de 20h30.

France Bleu Champagne-Ardenne, votre radio locale préférée, vous propose de gagner vos places. Appelez-nous au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) pour tenter votre chance.

Une soirée en compagnie de Laura Laune promet d'être drôle : ce serait dommage de passer à côté !