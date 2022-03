Repartez avec vos places pour assister au spectacle de Gad Elmaleh au Millesium d'Épernay, dimanche 27 mars !

On ne présente plus Gad Elmaleh, humoriste spécialisé dans le stand-up ayant également percé au cinéma. Reparti sur les routes il y a peu, il sera au Millesium d'Épernay ce dimanche 27 mars et France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places.

Dès son plus jeune âge, Gad Elmaleh est attiré par le monde de la scène.

Il commence des études artistiques au Cours Florent et y a notamment Isabelle Nanty (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, le Bison (et sa voisine Dorine), Munch) comme professeur. Elle le dirigera, quelques années plus tard, au théâtre. Il rencontre par la suite le génial Élie Kakou, tout en commençant le stand-up.

Stand-up et cinéma

Sa carrière décolle vraiment lorsqu'il permet à ses personnages de stand-up d'avoir leurs histoires sur grand écran. Sa notoriété explose avec Chouchou puis, dans une moindre mesure, se confirme avec Coco. Suite au départ (provisoire) de Vincent Elbaz de la saga la Vérité si je mens, il remplace ce dernier dans le dernier opus, avant d'apparaître dans divers films, comiques (les Clés de bagnole, Olé !, la Doublure), comme dramatiques (la Rafle, le Capital), mais sans retrouver pour autant le succès de Chouchou ni celui de la Vérité si je mens. Il s'essaie au doublage, réalisant un carton avec son personnage de Gru dans l'univers des Minions et de Moi, moche et méchant.

En parallèle, il continue de se produire sur scène et tente aussi de s'expatrier aux USA. Il propose même un spectacle intégralement en anglais, nommé American Dream.

Un nouveau spectacle

Depuis 2020, il présente D'ailleurs, son nouveau spectacle un peu partout en France et c'est au Millesium d'Épernay qu'il fera une halte dimanche 27 mars à partir de 18h. Et bien évidemment, votre radio locale vous fait gagner des places toute cette semaine.

