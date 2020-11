Romain Colucci : "Mon père Coluche n'avait pas de limite"

Les origines modestes de Coluche n'ont pas été un frein mais bien le moteur de sa carrière. Retour sur l'ascension du gamin de Montrouge.

Sidonie Bonnec reçoit Romain Colucci pour une émission spéciale de Minute Papillon ! consacrée à la vie de Coluche et aux Restos du Cœur. Ce sont les origines modestes de l'artiste qui ont forgé sa combativité et son envie de bousculer les consciences.

De Michel à Coluche

Les Français découvrent Coluche à la télévision le 20 avril 1974. Pourtant, Michel Colucci ne se rêvait pas humoriste.

Enfant pauvre des banlieues ouvrières de Paris, il sait qu'il est condamné à ne pouvoir devenir que voleur ou petit commerçant. Lui, fan de rock, aurait préféré marcher dans les traces de son idole Eddy Mitchel et il s'essaye à la chanson.

En 1968, Coluche est chanteur ambulant. Il fonde la troupe du Café de gare avec Romain Bouteille. "C'est sa première bande qui ne soit pas une bande de voyous" assène Romain Colucci, administrateur des Restos du Cœur et fils de Coluche.

Ils deviennent le symbole d'un art nouveau, une nouvelle façon de faire du théâtre dans lequel il n'y a pas de frontières entre comédiens et spectateurs. Ici, les artistes reçoivent le public dans le vestibule avant d'entrer dans la salle et le prix des places est décidé par le hasard en faisant tourner une grande roue.

Ce lien direct avec le public plaît beaucoup à Michel Colucci. Il peut faire rire et se mettre en scène d'une façon inédite. Aux côtés de Romain Bouteille, Michel devient Coluche et la route du succès s'ouvre à lui.

La modernité de Coluche

Véritable produit des années 70, ce qui surprend encore aujourd'hui, c'est la modernité du propos de Coluche.

Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y a très peu de chaînes de télévision ou de radio et la censure est omniprésente. "C'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de gens qui prenaient la parole et il y allait franchement" rappelle Romain Colucci "et c'est à travers le rire qu'on arrivait à dire des choses".

Ça m'aurait fait chier de disposer du pouvoir de faire un truc sympa et de ne pas le faire !

Ainsi parlait Coluche. Il n'a jamais oublié ses origines modestes. Il a toujours mis un point d'honneur à profiter de son succès pour faire avancer les causes qui lui tenaient à cœur.