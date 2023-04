Sergio Papagallo - Sosie de Serge Pagalli.

Salut l’Isère et les gadjos, gadjis de l’esplanade !

ⓘ Publicité

Vanessa : Vous êtes l’invité de Mickaël Bièche, présentez-vous ?

Sergio : Je suis Sergio Papagallo, sosie officiel de Serge Papagalli pendant le printemps, du père Fouras l’été et l’hiver du père Noël, ça met toujours un peu de beurre dans les ravioles.

Vanessa : Vous êtes le vrai sosie de Serge Papagalli ?

Sergio : Oui ! Validé par la SOSIE ! Société Officiel des Schizophrènes Internationaux de l'Entertainment ! J’imite Papagalli dans toute la France, de Bourgoin à Sisteron. Vous doutez ?

Vanessa : Non, non la ressemblance est frappante !

Sergio : Tellement que je peux déverrouiller l’iPhone de Papagalli, rien qu’avec ma moustache !Tout y est naturel, des cheveux au paquet de noix ! J’ai été élevé au Murçon dans le biberon ! Et comme Serge, j’ai la chartreuse dans le sang ! Hier, la gendarmerie de Vinay, Alcotest, ils avaient jamais vu un taux aussi haut !

Je leur ai dit c’est pas le moment de demander un prêt …oui bon j’ai pas le même niveau d’humour que Serge, mon seul talent c’est de lui ressembler ! En vrai, je suis traducteur !

Vanessa : Et vous traduisez quelle langue ?

Sergio : Le dauphinois ! La seule langue qu’y faut y être bourré pour la comprendre ! Ça va vite, tellement vite, tu y entraves que Tchi ! Le dauphinois ça se parle avec la mâchoire de Joeystarr qui mange une raclette trop chaude ! Avec des expressions à brûler le petit Robert !

Tenez : "Ca pisse dru"c’est pas un mec qui pisse comme Drucker ! C’est juste qui pleut fort ! "Belu" c’est pas un gâteau de chez "LU" à base de beurre et de beuh ! C’est un crétin ! "Que tchi", c’est pas la queue du Chi Guevara ! Ça veut dire rien ! Et bientôt, j’ouvre ma boutique à côté du théâtre 145, le "Serge Store", à côté de "Serge Pizza" ! Attention, le "Serge store" c’est pas un magasin de volets roulants !

On y vendra tout l’univers de Papagalli de la figurine Pop de Kaamelott, aux perruques blanches pour homme, la Papagalli, pour les femmes, la mamagalli pour les enfants, la Galinette ! Et ce qui marche fort, c’est la moustache et la poustache ! Une tache de vin, vous prenez la poustache, ça n’élimine pas la tâche, ça la pousse ! Sans parler des plantes et du livre de recettes de Papagalli…

Vanessa : Avec toutes les recettes ancestrales de l’Isère ?

Sergio : Ah non, y a juste 38 pages sur le gratin dauphinois ! On est pas des tandems. Vanessa : Alors il me semble que Serge Papagali dit ; « on est pas des quand même ».

Sergio : Oh mais quel niaque à cul que je suis ! 10 ans que je dis ça à Beaucroissant, on m’y a jamais repris ! En même temps quand t’habite à Beaucroissant et que tu y es capable de te prendre en selfie avec Marine le Pen, c’est que tu comprends pas tout … Charente !

Vanessa : Mais Sergio Papagallo vous êtes là pourquoi ?

Sergio : J’aimerai y faire de la radio pour y dire ce qu’on y entend comme conneries qui faut plus qu’on y entende ! Comme le gadjo en Bretagne y accepte pas l’odeur des crêpes dans la rue ! Petit joueur, petit bobo de championnet ! Moi j’habite entre Mure - Ravaud et la ferme à Dédé et je ne me plains pas ! Pourtant tous les jours ça sent la "le trou du cru", le rebloch et le chichon ! C’est plus un nez que j’ai c’est une fromagerie ! Autre sujet ! Arrêtez de manifester, ça sert à Tchi !

Vous nous fatiguez le président ! Pauvre Manu, il a les traits tirés ! Bon, au moins ça lui fait enfin un point commun, un trait d'union avec Brigitte ! Oubliez le pognon de votre retraite et foncez y investir à Livet et Gavet ! Là- bas j’ai acheté un terrain de 5 hectares avec des chèques vacances !

Livet et Gavet dans 60 ans c’est la Riviera iséroise !

Arvi pa l’Isère !

Retrouvez Mickael Bièche sur les réseaux sociaux :

Instagram

www.mickael-bieche.com