Spectacle : L'humoriste Pierre Aucaigne au cabaret L'audacieux samedi 5 septembre à 21h

Pierre Aucaigne nous fait l'honneur de cette première soirée à Châteauroux avec son spectacle déjanté : "Cessez !". Une soirée caritative pour la bonne cause ! avec une brochette d'invités surprise absents, le tout présenté par un directeur de théâtre légèrement perturbé. C'est la recette pour un feu d'artifice humide, mais drôle !

Pierre Aucaigne est définitivement un phénomène ! Au premier abord il a l’air en pleine crise ; un maniaque du geste et du verbe, puis on découvre un acteur plein de finesse, féroce sans jamais être cruel même dans la charge la plus extrême. Il est touchant, attachant, loufoque et totalement imprévisible lorsqu’il est empêtré dans ses propres délires saugrenus. On le retrouve ici dans un spectacle époustouflant, jonglant au milieu de ses personnages mythique, le gréviste, Momo, un cuisinier modèle, Fernand le maître-chien redoutable...

Pour réserver votre soirée et acheter vos billets en ligne, cliquez sur le lien suivant : https://www.lascenedeshalles.com/Pierre-Aucaigne.html

Immense succès en Belgique avec la reprise de la célèbre pièce de théatre « Le Père Noël est une ordure » au côté de François Pirette en 2000, puis en 2007, reprise de la pièce "La Bonne Planque" (interprété à l’époque par Bourvil) qui sera diffusée en direct sur la RTBF avec un record d’audience

Vous l'avez vu dans l'émission de Patrick Sébastien "le plus grand cabaret du monde",

Pierre Aucaigne sera en spectacle le samedi 5 septembre à 21h au cabaret l'audacieux à Déols et sur France Bleu Berry dans l'émission "Made in Tasons" de 17h à 18h30 vendredi 4 septembre avec Gil Fourgeaud le gérant de la Scène des halles à Châteauroux.