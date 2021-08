A voir au Baz'Art : "Tricheur", "La joyeuse histoire du monde" et "The comic late show"

Le Baz’Art, le café-théâtre de Libourne vous propose une saison 2021-2022 exceptionnelle ! Concerts, humoristes, chansonniers, ateliers artistiques vont se succéder sur scène ! Gilles Troulet, le directeur nous présente le programme de la rentrée.

« Tricheur » avec Maurice Douda

Maurice Douda, cartomane hors pair, vous raconte la vie de Richard Marcus qui a amassé une fortune en dupant les plus grands grands casinos au monde. Ce show est plus qu'un " seul en scène " sur l'univers de la triche : Tricheur est un spectacle de magie théâtralisée, sous forme de tableaux successifs, vous racontant la vie de triche de Richard Marcus. A travers cette histoire captivante, Maurice vous révèle les secrets de ce tricheur, et vous dévoile ses techniques par des démonstrations surprenantes filmées en direct et projetées sur grand écran ! Un spectacle bluffant, un road-movie rythmé, une pointe d'humour. Et tout ceci manipulé par un magicien à la dextérité hallucinante ! Mise en scène : Fabien Olicard. Au Baz’Art les 22 et 23 octobre à 20h45.

« La joyeuse histoire du Monde » d’Albert Meslay

30 ans de scène, 30 ans d’études et de réflexions historico-comiques. Albert Meslay s’est penché sur les grands événements et personnages qui ont marqué notre monde, des hommes préhistoriques à la révolution numérique. Il sera aussi question de la Révolution Française, de la Vénus de Milo, de Jeanne d’Arc, des Huns, de Pline l’Ancien et de la bombe atomique. Sans oublier, bien sûr, un vaste panorama récapitulatif de l’histoire présente et future. Avec La Joyeuse Histoire du Monde, Albert Meslay nous livre une série de nouveaux textes dans la continuité de ses précédents spectacles, abordant avec un sens de l’absurde désarmant les problèmes de nos sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de demain ! Les 19 et 20 novembre à 20h45.

« The comic late show » avec Benjy Dotti

Benjy Dotti, caricature tout ! L’actu, les people, les politiques et ceux qui l’entourent et dont il se délecte. Ce n’est pas de l’actu, mais presque. Ce n’est pas un imitateur, mais presque. Ce n’est pas un one man show non plus... Son « Comic late show », c’est un peu comme un talk-show à l’américaine, mais attention, sans les Américains et sans les dollars qui vont avec, en toute simplicité et pour pas cher ! Une comédie réécrite chaque semaine selon l’actu par Benjy Dotti, Jérôle Leleu et Pascal Argence. Au Baz’Art, les 10 et 11 décembre à 20h45.

Tarifs spectacles : Non-adhérent 24€, adhérent 16€.

Infos pratiques et réservations en ligne ICI !