Touche pas à ma poubelle - Billet d'humour

Mickaël : Coucou mes loups ! Enchanté, Gina, je viens d’Oran ! Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis célibataire, 4 mariages, 3 décès,…avec le 4eme on adorait jouer à cache ça fait 6 ans que je le cherche encore.

Vanessa : Gina on rappelle que vous travailler en tant qu’aide à la personne dans une luxueuse résidence senior de Grenoble, on est voisin.

Mickaël : Non, je vous arrête. Je suis de "Championnet. Vous êtes du reste du monde. Ne confondez pas la soie et le Kleenex ! Y’en a un avec lequel on se mouche et l’autre avec lequel on se touche. Toutefois, je suis très heureuse de mettre enfin un visage sur votre journaliste Théo Hetsch. Grrrr, ouh là, pardonnez moi ! Je le surnomme le beau "Hetsch Sheeran".

Et à la résidence senior beaucoup d’anciennes cuisinières l’appellent "Hetschbetch", elles rêvent de le passer au fourneau ! Et souvent j’ai des petites mamies qui le croisent dans la rue. Toutes fières elles s’empressent de le dire à toute la résidence senior et elles ne sentent plus pisser, ce qui ne les change pas trop de leur quotidien ! Le matin quand j’arrive pour la toilette, on met France Bleu Isère et on écoute surtout Theo Hetsch et je peux vous dire que c’est mai 68 dans le bigoudi, ça chauffe et ça frise la correctionnelle !

Vanessa : Gina, n’oubliez pas que vous êtes à la radio et maintenant à la télé !

Mickaël : J’en profite pour faire un grand bonjour à la résidence senior de la villa Sully à Grenoble, les maison de retraites de La Mure, Tullins et Livet et Gavet... surchargée ! A cette heure là, c’est le seul public que vous aurez !

Vanessa : On peut savoir pourquoi vous êtes cadenassée ?

Mickaël : Oui ! Alors pas de sur interprétation Théo, je ne voudrais pas allumer la m'Hetsch ! Non, je ne sors pas d’une nuit agitée dans le donjon du Touvet, même s'ils font d’excellentes soirées SM que je recommande. Qu’est ce qu’on se la bourre, aux soirées SM, Sauna Mojitos !

Vanessa : Bien !! Mais vous êtes accrochée à quoi ?

Mickaël : Ma poubelle. Pour pas qu’on me la brûle. Vous avez vu les rues à Grenoble, mon dieu, des scènes d’horreur, des poubelles vertes "je trie", à déchet alimentaire calcinées…une pensée émue pour Eric Piolle qui a dû en pleurer. Courage mon Riri ! Grrrrr. Il y avait des détritus partout dans les rues de Grenoble, vous me direz ça ne change pas beaucoup d’habitude. Heureusement qu’on habite à Grenoble. A Paris les rats les envahissent. Chez nous ce sont des rats plus gros, plus bobo…des marmottes qui descendent de chamechaude pour manger les restes de tacos !

Depuis deux jours, je ne sors plus sans ma poubelle, j’ai trop peur pour elle. Certes je pue mais j’économise ! Une poubelle je trie c’est 140 euros chez Leroy Merlin ou à la Métro ! Je comprends pourquoi le président de la Métro s’appelle Ferrari. Donc je passe un message aux brûleurs de poubelles qui n’est pas le surnom de l’équipe Senior loisir des brûleurs de loup ! Méfiez-vous des vieux ! Ils sont armés ! Jeudi dernier, on a tendu un piège à toute une bande de gibiers de potence, des vilebrequins, des délinquants ! On a mis dans la poubelle verte de la résidence senior toutes les couches usagées !

La crapule a mis le feu et deux minutes après ça lui a pété à la gueule. Normal, le midi pour les seniors c’était mexicain ! Ça a envoyé du burritos ! On avait écrit sur la poubelle, un message militant : "ol del paso, Il y a de l’ambiance dans ces boîtes vertes". Que la nouvelle génération n'oublie pas trop vite leur aînée, à défaut de bouger ou de ne pas avoir les dents ils ont encore de bonnes idées !

