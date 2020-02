Tours : L’humoriste Elodie Poux : Le Syndrome du Playmobil samedi 15 février au Palais des Congrès

Tours, France

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d'un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Comme beaucoup de spectateurs avant nous à Tours, vous repartirez en vous massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du Playmobil !

ELODIE POUX - PALAIS DES CONGRES TOURS - RONSARD

Elodie Poux ose tout, c'est à ça qu'on la reconnaît.

Le prix des places est : 36.00 €

Date : samedi 15 février 2020