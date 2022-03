Tours : Pablo Mira vous dit des choses contre un peu d'argent

Pablo Mira a co-fondé en 2012 le site satirique LeGorafi.fr où il a écrit près de 600 articles parodiques.

En 2016, il devient chroniqueur sur France Inter dans l’émission « Si tu écoutes, j’annule tout » puis « Par Jupiter ! » dans laquelle il interprète un éditorialiste bien trop sûr de lui. Un éditorialiste quoi… Enfin, en septembre 2018 il intègre l’émission Quotidien où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue de presse des haters chaque jeudi. A partir de septembre 2019 il incarne également une seconde chronique chaque mardi.

La même saison il lance le format "En deux-deux" dont le but est de résumer un fait d'actu ou une œuvre de pop culture le plus vite possible dans le but de faire un infarctus.

Depuis, Pablo fait des blagues là où l’argent l’appelle. Il aime se définir lui-même comme un « anthropologue de la connerie ». C’est un passionné de flamenco et de polenta aux cèpes. Oui, Pablo Mira est absurde.

Pablo Mira est à Tours, au Vinci, ce vendredi 4 Mars.