Tours : VAMP IN THE KITCHEN, ce vendredi 17 janvier au Palais des congrès à 20h30.

Vamp in the kitchen

Tours, France

Toutes les deux forment ce nouveau duo « Lucienne et Solange ». Un duo qui nous replonge dans l'univers « des Vamps », avec une touche urbaine en plus.

C'est dans une comédie dynamique et originale que nous entraînent encore une fois, Lucienne et Solange avec « Vamp in the Kitchen ». Confrontées à la téléréalité, elles vont devoir faire face à un sujet de société bien actuel et parfois cruel, celui de l'apparence... une comédie moderne au scénario frais et original, mise en scène par Jean-Claude Cotillard.

