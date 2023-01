Tout le monde dans la rue !

La retraite à 64 ans ?

Vous savez il y a une fracture intergénérationnelle, moi par exemple je commence à peine mon ultra-trail de la cotisation, alors que mes parents terminent tout juste leur randonnée !

Alors me rajouter des km en plus...je m’en fous un peu !

De toute façon la ligne d’arrivée de la retraite, notre génération on ne la voit même pas ! Et pour le peu d’argent que je toucherai après 64 ans, autant bruler les planches jusqu’au crématorium !

Vanessa : Oulala mais Mickael c’est quoi cette tragédie ?

Faut que ça balance, en rythme et en cadence !

Pardon j’ai un vieux relent du hit parade des années 90 !

La retraite à 64 ans ne me fait pas peur ! Avec toutes les saloperies que je balance sur Livet et Gavet, La Mure et maintenant Chirens je risque de ne pas vivre longtemps !