U test... di Don Mathieu Santini

O beddi, 3 000 $ pà dorma ! Ci devi essa una vulpi sutt’à a strapunta, mi socu dittu. Allora aghju fighjulatu bè, l’annunziu, micca da sutt’à a strapunta, è ùn aghju micca capitu subitu induv’era a dificultà. Comu ? Ùn poni truvà qualchì disgraziatu, SDF, par dà di li à tempu un lettu, un tettu è una paga ? Ghjeu avaria forsa fattu cussì, ma hè par quissa chì ùn socu micca imprisariu. Mi saria manghjatu pium’è capitali.

U mottu cummirciali hè capitivu : « Durmiti à u travaddu ! » O Sciomperu ! Ni cunnoscu chì a facini senza essa pagati, ma s’è in più di quissa li deti una bedda liassa à a fin’di u mesi, l’ani da rigalà ancu qualchì sunnata ! No ridimu, ma sunnachjoni veri, ùn ci n’hè tantu ! Di quiddi chì dormini à veru guasgi subr’à cummanda ? Ni cunnoscu dui. Unu, basta ch’iddu dicissi « aghju da dorma » è cinqui minuti dopu surracchighja quant’è u ferry in portu, è oh ! Pò dorma deci ori tranquili ! Un’antra s’addurmenta par entra subitu in u mondu di i sonnii. Quand’idda s’arrizza hè di più stanca chì quand’idda s’hè chjinata. Vidi i cosi di l’altru mondu, capiti. I truvarani ancu in America ghjenti cussì !

Ma di fatti, ùn hè micca viramenti ciò ch’iddi volini. A cumpitenza maiori ch’iddi circani st’impresi, ùn hè micca a starcaghjina, hè a criatività. In u furmulariu ch’iddu ci voli da riempia par essa candidatu, vi pregani di cuntà parchì sariati vo « A bella addurmintata ». È quissa hè una fola ! Dopu vi dumandani di cuntà stu piaceri di dorma ch’è vo t’aveti è in fini, i vosci spirienzi di missa in scrittura di fatti paghjesi. Eccu ! Ci semu ! U tistori ùn hè tantu quiddu chì sà dorma ch’è quiddu chì sà cuntà u so piaceri di dorma. Hè ciò chì i cumunicanti chjamani u « storytelling ». L’arti di metta in scritura à prò di qualchì scopu cummirciali o altru.

È l’affari viaghja chì ci n’hè un’antra chì circa tistori di pizzi fighjulendu i serii nant’à Netflix. I tichjoni sò ghjà in piazza par essa candidati, ma quì dinò vinciarà quiddu o quidda chì sà cuntà. Cuntà foli pà i candidati, cuntà solda pà i dirizzioni di iss’impresi, chì ani capitu chì, d’una manera o d’un’antra, cù motti simuli, a so publicità era fatta.

Don Mathieu Santini