Un cheval dans le moteur...

Alors Excenevex c’est comme Laffrey mais sans les gens et la cote à 12 pour-cent pour y aller !

ⓘ Publicité

D’ailleurs ça monte tellement qu’ils n'appellent plus ça une cote mais une rampe de lancement vers l'infini et au delà !

Excenevex c’est notre village de Laffrey version luxe sans les parasols PMU, les brochets nourris aux murçons et dont la plage est faite de sable fin et non de cailloux, morceaux de Heineken et de reste de sanglier !

VANESSA : Et le public d’Excenevex ?

Ils connaissent Pompidou… chaleureux, accueillant…je les ai tué de rire à tel point qu’a la sortie du spectacle j’ai signé au moins…10 viagers !

Je les embrasse.

Dans le public il y avait la star de la commune, le champion d’équitation Zakaria Hamici !

On a donc parlé cheval…2minutes, je n’y connais rien, je suis de la classe moyenne !

L'équitation fait partie de ces sports dont l’équipement coute plus cher que la licence et où l’ambiance dans les tribunes est aussi électrique, chaleureuse qu’une soirée loto à Livet et Gavet un samedi de novembre !