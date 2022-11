Un troll champignon au marché de noël de Grenoble

Un sandwich aux diots, un verre de vin rouge et 4h de parc-mètre ! Franchement le marché de noël, place Victor Hugo, c’est juste la place championnet et ses prix qui se sont déplacés ! Par contre on est loin d’une ambiance Netflix des marchés de noël ! On est plus sur une ambiance marché de saint Bruno avec un vrai sens de circulation et seulement 50 pour cent de produit made in China !

ⓘ Publicité

J’y suis allé avec la famille de ma femme qui vient du var en leur promettant des spécialités iséroises ! On a pas été déçus ! On passe le portique d’entrée du marché de noël, "bim" spécialités locales, la fringale savoyarde ! On fait 100 m "bim" des churros, on sort du marché à l’opposé "bim" encore des Churros !

Un jour la place Victor Hugo sera rebaptisée, la place Bictor Churros !