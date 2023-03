Valérie Damidot sur scène à Guilherand Granges : l'Ardèche, c'est le pays de sa belle-famille

Elle ne va pas venir pour faire tapisserie, le one woman show de Valérie Damidot déménage ! Elle est spontanée et en roue libre sur scène comme elle l'était dans l'émission D&CO sur M6 jusqu'en 2015. C'est l'humoriste Jarry qui lui a permis de faire ses premiers pas seule sur scène, un sacré défi qu'elle relève en salopette, nature peinture, pour raconter les moments drôles mais aussi touchants de sa vie privée et (surtout) de sa vie professionnelle. Du garçon manqué de son enfance à "la petite grosse sympathique" de la télévision, elle va "maroufler", pour ne pas dire scotcher le public de l'Agora de Guilherand Granges ce 24 mars à 20h30.

ⓘ Publicité

loading