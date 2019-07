VIDEO : comment bien rater ses vacances, les bons conseils d'Anaïs !

Juillettistes ou aoûtiens notez les très bons conseils d'Anaïs pour bien rater vos vacances !

Département Landes, France

Rater ses vacances en voilà un vrai défi, histoire d'avoir quelque chose à raconter à son retour et de ramener des souvenirs uniques de cette période estivale ! Notez bien les conseils avisés d'Anaïs et vos vacances seront garanties 100 % flop !

Rater ses vacances, les bons conseils d'Anaïs

L'humeur estivale d'Anaïs sur France Bleu Gascogne à 6h10 et 8h25 ce sont "les mots d'Anaïs" avec ses bons tuyaux pour être au top du ratage de vacances !

Les mots d'Anaïs : Vous êtes sûrement pour beaucoup en train de boucler les valises et à vivre le terrible dilem du "qu'est ce que j'amène comme chaussures ?!" ou pour les mecs “Est-ce que j’ai pris le décapsuleur ?” - j’avoue c’est ultra cliché.. Que ce soit pour aller vous la couler douce sur des plages de sable fin ou pour passer quelques semaines en famille chez votre oncle René à Poudenx, vous faites partie des méga chançards à prendre des congés cet été. Le souci c’est que partir en vacances c’est cool, mais revenir de vacances, c’est vraiment pas chouette. Cela fait un peu comme si vous étiez une petite mouche insouciante et qu’une vilaine main lourde de responsabilité venait vous écraser violemment. Du coup pour vous éviter ce blues de la rentrée et vous donner super envie de retourner bosser, voici quelques astuces pour bien rater ses vacances.

Tout d’abord, partez avec vos potes Didier et Natacha, vous savez, ceux qui s’engueulent tout le temps - histoire de mettre une bonne grosse ambiance de folie. Planifiez tout à la minute près sans laisser aucune place à l’imprévu. Pas de fun, pas de jolies rencontres - niet, on déconne pas avec le hasard. Restez stressé, tendu comme un string lavé à 90° et ne profitez pas de l’instant présent, c’est super important. Bien sûr, n’oubliez surtout pas de laisser les autres choisir de TOUT, histoire de vous retrouver à faire du parapente à Biscarrosse alors que vous avez le vertige. Et enfin dans l’idéal, ne mettez pas une goutte de crème solaire, allez-y franco pour avoir des bonnes grosses cloques dégueu en fin de séjour - ça fait toujours un bon truc à raconter au retour. Avec tout ça, vous êtes fin prêt pour des vacances bien pourries. Alors, merci qui ?