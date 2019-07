VIDEO : Instagram késako dans "les mots d'Anaïs"

Oh mais que voici une bien belle photo sur Instagram... En vidéo Anaïs, chroniqueuse sur France Bleu Gascogne, vous dit tout sur ce réseau social mais à sa manière !

Les mots d'Anaïs : Que vous soyez né avant 1985 - ou que vous veniez d’une communauté d’Amish, il se peut que votre accointance avec Instagram soit sensiblement la même. Pour ceux qui n’utilisent leur téléphone que pour téléphoner (les puristes de la communication ou nostalgiques du minitel) vous êtes encore plus rare qu’une soirée de féria sans une chanson de Patrick Sébastien. Et tout autant respectables. Mais du coup vous ratez pas mal de trucs, notamment cette tendance à exposer ses souvenirs photos sur les réseaux sociaux.

Au diable les albums ringards où vous rangiez les photos fraîchement développées de vos vacances à St Malo, avec vos parents en maillots qui dansent sur du Luis Mariano. D’ailleurs adieu simplement les souvenirs naturels et les photos spontanées : sur Instagram, vous ne faites pas une photo pour qu’elle devienne un souvenir, vous faites un souvenirs pour qu’il devienne une photo. En fait, avec quelques retouches, un bel effet et une légende dans le vent, vous pouvez même faire de votre petit déj’, une référence culinaire, et d’une photo de votre chat, la nouvelle Joconde.

J’entends déjà mes gros nazes d’amis me dire “Ouais mais Anaïs c’est un peu le barbecue qui se fout de la plancha, t’es la première à raconter ta vie en photo sur Instagram” - et c’est carrément vrai. Mais il faut aussi vivre avec son temps, et pensez simplement que les réseaux sociaux vous permettent de montrer ce que vous voulez aux autres et de soigner votre cyber-réputation.

Pas de panique les vieux de la vieille, je dis pas qu’il faut que votre compte Instagram soit noté sur votre passeport biométrique … Par contre, quitte à retrouver une photo de vous sur Google image, autant que ce soit une jolie bien référencée sur Instagram et pas celle où vous étiez sur le point d’éternuer, avec votre tête de taupe enrhumée, prise à votre insu au loto de Gamarde-les-bain. On n’est pas d’accord ?