VIDEO : la journée mondiale du chat par Anaïs

Département Landes, France

Le chat a sa journée mondiale, c'est le 8 août et surement pas à la mi-août :-) Le ton est donné pour la chronique d'Anaïs sur l'un des animaux de compagnie qu'est le chat.

La journée mondiale du chat

L'humeur estivale d'Anaïs sur France Bleu Gascogne à 6h10 et 8h25 ce sont "les mots d'Anaïs" avec sa vision d'une bête à poils, le chat.

Les mots d'Anaïs : Si vous pensiez qu’il n’existait pas plus détestable que votre voisin qui balance discretos dans votre jardin les crottes de son chien, vous vous fourrez le doigt dans l’oeil jusqu’au coude. L’être vivant le plus ingrat de la voie lactée a pourtant sa journée mondiale. Nous honorons donc le 8 août nos chers amis les chats - et là j’entends bien mon père me sortir sa vanne super fraîche ‘Bah non on n’est pas le 15 août, c’est pas la mi-août”.

Là vous vous dites, ok la meuf elle aime pas les chats, et en plus elle utilise son père pour sortir des blagues pourraves. Mais sans déconner, même si je porte un amour inconditionnel à mon chat, je suis quand même un peu blasée de me dire que je vais festoyer en son nom alors que c’est clairement tous les jours sa fête ! Et ne me dites pas que Pompon, Félix, Beber, Mimi, Gribouille ou peu importe le doux sobriquet que vous avez donné à votre félin, n’est pas le roi chez vous. Moi j’appelle mon chat, il vient pas ; je l’appelle pas, il vient, et si il vient s’allonger sur mes genoux, j’ai l’impression d’être l’élu, et j’ose même plus respirer tellement j’ai peur qu’il parte. Je le laisse planter ses griffes pour qu’il se sente bien et détendu, et s’il ronronne je me dis que j’ai réussi ma mission … mais je suis pas la seule, je suis sûre que vous aussi vous êtes l’esclave de votre chat !

Alors oui, on parle de ronronthérapie, qu’ils nous apaisent et tout … mais en vrai, ils ronronnent, pour qu’on se sente bien parce que si on se sent bien, on s’occupe bien d’eux ! Le psychopathe à l’état pur. Bref pensez bien à la fête de minou - à son anniversaire - à l’anniversaire de votre rencontre - si vous ne voulez pas qu’il vous étouffe dans votre sommeil. La bise au chat !