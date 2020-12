VIDÉO - Le père noël est arrivé à France Bleu Azur et il a un message pour vous

Vous voulez vous amuser et gagner de super cadeaux ? C'est tous les jours de 11 heures à midi sur France Bleu Azur en cette période de courses de noël. Le jeu « 11 heures à la maison » vous accueille et vous fait gagner chaque semaine pour finir cette triste année en beauté.

Comment gagner ?

Thierry Mesnage vous pose des questions de la cuisine au salon et vous offre séjours bien-être, week-end au ski, écrans géants et plus encore…

Mais qui est ce père noël ?

Il a un message vidéo pour vous, juste en dessous :

Remerciements : Cécile Bracq pour la réalisation, Thierry Hébert pour la régie, Laurent Gauriat et Stéphane Couraud pour les costumes ainsi que Alex et Christophe pour le décor.