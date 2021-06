VIDÉO Nono et Moumoune : la dernière de la saison avec un invité d'honneur

Vendredi 25 juin, c'est la dernière de la saison de Nono et Moumoune. Pour l'occasion, Jean-Christophe, un auditeur chanceux, a été invité à participer au sketch du jour.

"Je n'ai pas son talent, j'espère que je ne vais pas trop cramer le truc." Jean-Christophe attend à l'accueil de France Bleu Normandie avec le trac. En octobre 2020, avant le confinement, il a gagné une invitation pour enregistrer un sketch avec Nono et Moumoune en jouant au Normandie Quiz. Jean-Christophe est d'autant plus heureux qu'il les écoute tous les jours : "Ils me font rire tous les matins".

Frédérik Romanuik est le créateur de Nono et Moumoune. C'est lui qui écrit les textes qui sont ensuite interprétés par Betty Dufour, alias Moumoune, et lui-même dans le rôle de Nono. Pour la venue de Jean-Christophe, il a préparé exceptionnellement un sketch pour trois personnes.

Betty et Fred nous mettent tout de suite à l'aise.

Pas si facile de se glisser derrière un micro quand on est auditeur. Heureusement, Nono et Moumoune sont accueillants et aident Jean-Christophe à interpréter son rôle. Une fois l'enregistrement terminé, Jean-Christophe reconnait que c'est une belle expérience.

Faut que ça continue, ils nous mettent un coup de boost le matin, ils nous donnent le sourire.