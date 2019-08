VIDEO : quand tu habites dans un petit village dans "les mots d'Anaïs"

Ah la vie à la campagne dans un petit village ! Le calme, la tranquillité... ou presque ! En vidéo Anaïs, chroniqueuse sur France Bleu Gascogne, vous donne ses bons conseils.

Département Landes, France

Avec humour et bon sens notre chroniqueuse Anaïs vous en dit plus sur la vie dans un petit village. Son calme, sa tranquillité... ou presque !

Quand tu habites dans un petit village, la chronique d'Anaïs

L'humeur estivale d'Anaïs sur France Bleu Gascogne à 6h10 et 8h25 ce sont "les mots d'Anaïs" avec la vie à la campagne dans un petit village.

Les mots d'Anaïs : On parlait dernièrement de réseaux sociaux, et notamment de Instagram que vous avez peut-être pour certains, mis sur votre liste noire quelque part entre l’huile de palme et la drogue dure. Pourtant, c’est pas non plus super loin du fonctionnement de la vie de village : tout le monde voit tout vos faits et gestes. Tout le temps. Vous ne pouvez même pas remettre l’élastique de votre culotte qui vous cisaille la raie sans qu’une rumeur court sur des soit-disant hémorroïdes qui vous gâchent la vie.

Il y a aussi ce côté un peu magique des petits villages où tout le monde sait ce que vous allez faire avant même que vous le fassiez ou non - du coup, il faut vraiment mesurer l’impact de tous vos gestes : si vous achetez une voiture plus grande, on va penser que vous attendez un enfant ; si vous ne faites pas la bise aux gens à cause d’un rhume, tout le monde dira que vous avez un truc grave genre la peste bubonique. Mais même si habiter dans une petite bourgade donne l’impression d’être fliqué, c’est aussi le côté positif du bouche à oreille qui est plaisant. Si vous avez perdu votre chien, il y 98% de chances que vous le retrouviez en moins de 72 heures. C’est aussi deux fois plus de chance de recevoir un sourire chaque jour : soit parce qu’on vous a pris pour quelqu’un d’autre, soit parce que c’est vraiment quelqu’un que vous connaissez, soit parce que c’est par pure courtoisie (ça existe encore oui).

Il faut juste penser large niveau créneau quand vous prévoyez de faire les courses à la supérette du coin. Vous allez sûrement tomber sur votre frère, puis votre voisine, puis le cousin du beau-frère de votre pote, et vous risquez de prendre 2 heures pour acheter 3 tomates. Alors même si ça peut paraître parfois un peu oppressant, vivre dans un petit village c’est un peu comme regarder Plus Belle la Vie : on voit toujours la même chose, c’est parfois un peu lourd mais ça réconforte toujours.