VIDÉO - Une parodie de James Bond par l'équipe du jeu "11 heures à la maison"

Vous voulez vous amuser et gagnez de supers cadeaux ? Rendez-vous tous les jours entre 11h et midi sur France Bleu Azur« 11 heures à la maison »

Thierry Mesnage vous pose des questions de la cuisine au salon et vous offre séjours bien-être, week-end au ski, écrans géants et plus encore. Des cadeaux………… en cascade.

Découvrez ici la bande-annonce du jeu de France Bleu Azur.. aux couleurs d'un célèbre matricule britannique au service de sa majesté.