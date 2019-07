VIDEO : une véritable journée de merde !

Rien ne va, c'est la guigne totale... en fait oui vous passez une véritable journée de merde ! En vidéo Anaïs, chroniqueuse sur France Bleu Gascogne, vous en dit plus sur le manque évident de chance pour la journée en cours.

Les mots d'Anaïs : Ce matin, vous vous êtes réveillé comme une fleur grâce au chant des oiseaux et à la lumière du jour, ça pourrait être signe d’un beau début de journée si ça ne signifiait pas que vous avez raté votre réveil. Et alors là pardon de vous l’annoncer comme ça, mais vous êtes sûrement l’élu du jour par Dame Nature pour passer une journée de merde.

C’est parti pour une cascade de mésaventures qui va vous faire presque regretter d’être né. Vu que vous êtes méga en retard pour partir au boulot, vous misez tout sur la douche revigorante. Votre chauffe-eau vous fait l’honneur d’être la seconde étape de votre journée pourrie : vous prenez une douche froide, et même si ça raffermit les fesses, vous avez clairement du mal à l’apprécier.

En prenant le temps de petit-déjeuner - oui c’est un vrai verbe - Loi de Murphy oblige, votre tartine tombe du côté du beurre, et sur le tapis. Vous vous retrouvez avec une tartine pleine de poils de chat, des miettes de chips de la veille et de bout d’ongle d’orteil. Vous abandonnez donc l’idée de vous nourrir et prenez votre voiture pour aller travailler - en cherchant toutes les excuses du monde qui expliquerait votre retard à votre patron. Car malheureusement, “victime d’une journée de merde” n’est pas encore légitime - alors que je trouve vraiment que ça devrait se placer pas trop loin du burn-out et de la bonne grosse gastro niveau justification. Quoiqu’il en soit, vous démarrez en trombe - en écoutant bien sûr France Bleu Gascogne à fond les ballons - et vous ne vous rendez même pas compte que vous écrasez au passage le chat de la voisine. Seul avantage, ça ne risque pas d’arriver lors de votre prochaine journée de poisse, elle n’en n’a qu’un.

Après avoir conduit aussi vite qu’un lama unijambiste derrière un tracteur impossible à doubler - les joies des routes de campagne - vous arrivez enfin au travail. Vous regardez votre montre, enfin, vous vous rendez compte que vous avez oublié de la mettre, le soleil annonce 10h. Ce n’est bien sûr que le début d’une journée encore plus longue et éprouvante qu’une chanson de Lara Fabian. Courage à tous les guinards du jour !