VIDEOS - la campagne électorale d'Anaïs à Roquepouy pour les municipales 2020

La play-list vidéos (humour) des discours d'Anaïs, la candidate aux élections municipales 2020 dans la commune landaise de Roquepouy. Idées, propositions, elle présente et développe son programme électoral devant ses supporters et électeurs.

15 et 22 mars pour les élections municipales en France et à Roquepouy, cette commune imaginaire des Landes mise en avant dans les Brigades du Pire de France Bleu Gascogne. Et comme dans chaque commune, il y a un maire sortant en l’occurrence Gaston Moustey et des candidats qui aimeraient bien prendre sa suite à la mairie. A Roquepouy une liste fait particulièrement parler d'elle "Roquepouy en grand, Roquepouy ensemble ! ", elle est emmenée par Anaïs. Un programme électoral riche en idées et propositions se rapprochant du quotidien des habitants de cette commune les roquepouyeux et roquepouyeuses.

Roquepouy, la campagne d'Anaïs pour les municipales

France Bleu Gascogne qui relate la campagne électorale d'Anaïs pour ces municipales, vous a sélectionné quelques discours de cette candidate où elle présente et développe son projet.