Vu sur le Web : A quoi ressemble Paris après 18 jours de confinement ?

France Bleu sélectionne pour vous les contenus les plus créatifs, les plus émouvants, les plus inspirés pendant cette période de confinement.

Au menu de ce 18ème jour de confinement : 45 artistes qui reprennent une chanson de Bourvil, le nouveau détournement du duo Creustel et le youtubeur Jérôme Niel qui fait une découverte, second degré es-tu là ?

A quoi ressemble Paris au 18ème jour de confinement ?

Réponse du Duo Creustel, alias Julien Pestel et Marion Creuvaux comédiens et très présent sur les réseaux. Le couple détourne depuis 2 semaines des scènes de films cultes et adapte les dialogues à la période que nous traversons, et c'est toujours très réussi, à l'image de cet extrait de Jurassic Park de Steven Spielberg.

Le Web en manque d'inspiration ?

Apéro/skype, concert en live, blagues sur les attestations ou faux tutos pour fabriquer soi-même son masque... les Français se sont montrés très créatifs pour dédramatiser la solitude du confinement...mais nous terminons notre 3 ème semaine de confinement et il est parfois compliqué de se renouveler. Preuve par l'exemple avec le youtubeur Jérôme Niel (attention 3 ème degré)

45 musiciens et chanteur reprennent "La tendresse" de Bourvil.

Dans la série " les concerts filmés depuis la maison", cette reprise de la Tendresse de Bourvil à beaucoup séduit les internautes ( près d'1 millions de vues en 4 jours). A l'initiative du chanteur Valentin Vander, 45 musiciens et artiste se sont enregistrés chez eux reprenant les mots de Noël Roux, chanson rendue célèbre par Bourvil. On remarque la présence du chanteur Creusois, Gauvain Sers parmi les artistes présents. L'auteur du clip précise que cette chanson a été enregistré en soutien aux victimes de la pandémie de Covid-19.