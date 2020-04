Vu sur le web : Elsa Zylberstein se lâche sur Instagram

Elsa Zylberstein se met en scène sur Instagram

Depuis le début du confinement, Elsa Zylberstein échange avec ses abonnés sur son compte Instagram. En effet, elle publie des vidéos de son quotidien, mais aussi et surtout des sketchs humoristiques sous le nom "le mytho du soir". Très inspirée, l'actrice se languit par exemple de la sonnette de sa porte d'entrée et en fait une vidéo. Elle détourne aussi une séance chez son coiffeur et met en scène des repas avec des amis. Toutes ces choses que nous ne pouvons plus faire en temps de confinement et qui, vraisemblablement, lui manquent autant qu'à nous !

Capture d'écran instagram - Elsa Zylberstein

Talentueuse et drôle, Elsa Zylberstein atteint même des sommets avec son "Mytho" en mode "Objectif Lune" et nous offre une petite bulle de légèreté bienvenue en cette période.

Un concours pour les créatifs sur Instagram

Si vous avez l'esprit créatif, vous pouvez vous lancer avec le concours "Sketchbook" organisé sur le compte Instagram de Museum TV, la première télé 100% art.

Capture d'écran Instagram - Museum TV

Le principe est simple : vous réalisez une œuvre d’art à votre image, témoignant de votre vie en confinement… vous postez la photo de votre création sur Instagram avec le hashtag #ConcoursMuseumTV, vous vous abonnez au compte de la chaîne et vous gagnerez peut-être 200€ de bons d’achat… A vous de jouer !

Défi relevé par l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Quelques jours à peine après avoir été défié par les musiciens de la Base aérienne 106 Bordeaux-Mérignac, l'ONBA propose sa symphonie confinée sur le web.

Nom de code de leur concert : Projet Chosta-covid. Les musiciens de l'ONBA ont choisi un programme autour de Chostakovitch (vous noterez le jeu de mots), un compositeur qu'ils connaissent bien. La réalisation de cette vidéo et de ce concert confiné est un gros défi technique et artistique. A voir et revoir en attendant de les retrouver dans les salles de concert, les vraies !