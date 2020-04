Vu sur le web : Le confinement au temps de Cro-Magnon

Une famille d'artistes périgourdins installée sur la commune de Grignols vient de créer sa chaine Youtube et partage ses créations et ses réflexions sur notre monde. La première vidéo, très réussie nous ramène au temps de Cro-Magnon, comment nos ancêtres auraient-ils vécu ce confinement ?

Tous les jours France Bleu scrute pour vous les vidéos, les chansons, les idées les plus insolites du net pendant cette période de confinement. Au menu de ce Mercredi 15 avril 2020: de l'humour préhistorique et le message prémonitoire de l'écrivaine Fred Vargas.

Le confinement vu par Cro-Magnon

Première vidéo postée sur la chaîne Youtube "Sac à Potes", et premier succès pour cette famille d'artistes périgourdins qui a décidé de mettre en scène son confinement de façon créative. Un couple préhistorique, confiné dans une grotte cherche à savoir qui de l'homme ou la femme va aller faire les courses, problématique universelle pendant cette période ou chacun hiberne dans sa grotte 2.0. Coup de chapeau à Samantha et Stanislas Grassian, les 2 interprètes qui annoncent produire une vidéo par semaine sur la page youtube, on attend la seconde avec impatience.

Le message prémonitoire de Fred Vargas

C'est une vidéo étrangement prémonitoire qui tourne beaucoup depuis le début du mois d'avril, celle d'un texte signé en 2008 par l'auteure Fred Vargas, lu par la comédienne et chanteuse Charlotte Gainsbourg : "Nous y voilà, Nous y sommes." Un clip animé, qui s’apparente à une fable de la Fontaine La cigale et la fourmi, dans le lequel l'auteure retrace le lien entre la terre et ses habitants et annonce l'arrivée du 3ème révolution. Un clip simple et explicite réalisé par Henri Poulain et StoryCircus qui interpelle et pose une question simple : sommes-nous prêts à changer notre façon de vivre ?