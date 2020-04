Vu sur le web : les concerts des stars confinées

Confinées chez elles, les stars n’en oublient pas d’être solidaires. En tête, la chanteuse Lady Gaga a réuni autour d’elles des dizaines de célébrités pour le concert événement « One world : together at home ». Pendant près de 8h, les artistes filmés chez eux ont joué pour rendre hommage aux soignants.

Parmi les stars : Elton John, Céline Dion, Andrea Bocelli, Lang Lang… et des petites Françaises aussi : Angèle et Christine and the Queens !

En France aussi, les chanteurs se mobilisent. Sur France 3, le rendez-vous culturel « Renversant » réunit chaque mercredi soir des artistes confinés pour un concert inédit. Parmi les stars ayant joué le jeu : Julie Zenatti, Michel Jonasz, Yaël Naïm, Les Frangines, Boulevard des airs, Tété et bien d’autres.

Sur le web également, les Girondins ont encore frappé ! Gabriel et Gaëlle autrement dits les « Gagas », sont confinés chez eux à Saint Médard en Jalles en Gironde et pour passer le temps, ils ont pris leurs plus beaux déguisements, leur guitare… et leur humour pour faire des vidéos chantées. Ils reviennent avec leur 4ème chanson du dimanche « Si seulement ». Toutes les chansons du dimanche des « Gagas » à voir sur leur chaîne Youtube.

Pour terminer, plongez dans l’univers fantastique de l’artiste Kevin Ferreira. Ce jeune artiste originaire du Périgord noir est photographe. Une vraie passion qu’il partage sur son site Internet et sur Facebook. Il est suivi par plus de 46 000 fans qui aiment son univers où le fantastique est partout. Si vous voulez vous évader un peu, allez jeter un coup d’œil et retenez son nom : Kevin Ferreira digital arts !

Capture d'écran Facebook - Kevin Ferreira Digital arts