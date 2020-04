Vu sur le web : les gestes barrières et leurs détournements !

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le web nous permet de découvrir des talents confirmés (ou non). L'humoriste et comédien Fred Testot et les Jeunes agriculteurs de Dordogne vous le prouvent !

Les tutos fleurissent sur le web pour fabriquer les fameux masques protecteurs face au Covid-19. On trouve vraiment de tout. Au rayon humour, c'est un habitué des personnages décalés qui s'y colle et vous propose son propre tuto de masque. Le comédien Fred Testot, révélé notamment par le SAV d'Omar et Fred sur Canal+, utilise un slip, ou plutôt un caleçon flashy pour se protéger. Il a posté une vidéo sur son compte Instagram.

Capture d'écran Instagram - Fred Testot

Sur le web, les Jeunes agriculteurs de Dordogne ne manquent pas d’imagination et on leur tire notre coup de chapeau. Alors qu'ils sont plus que jamais au travail en cette période pour nous permettre de continuer à bien manger avec des produits locaux, les jeunes agriculteurs ont trouvé le temps de tourner une vidéo et une chanson avec la complicité de Jean-Baptiste Siaussat, lui-même ancien agriculteur devenu humoriste. Il signe « Là sur la colline », la chanson des jeunes agriculteurs pour les Périgourdins confinés. Une belle idée autour du partage et de la solidarité !

En cette période de confinement, les rues sont désertées partout en France. La boîte de production girondine, Midi Prod, basée sur le Bassin d'Arcachon a eu l'autorisation de tourner des images. Le résultat est assez bluffant. Redécouvrez ces paysages de manière incroyable !

L'équipe a également pu tourner des images sur la Dune du Pilat désertée. Ils travaillent actuellement sur la réalisation d'un film à suivre... avec des images à couper le souffle à n'en pas douter ! Ils avaient d'ailleurs filmé ce haut lieu touristique au fil des saisons il y a quelques années.