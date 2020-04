Vu sur le web : Qui a envie d'un Kebab ?

Marion Creusvaux et Julien Pestel, alias le duo "Creustel" enchaîne les détournements sur le net depuis le début du confinement. La recette reste toujours la même, reprendre une scène de film culte et adapter les dialogues à notre actualité.

Quand Tom Hanks rêve d'un kebab ...

Dans le cercle restreint des maitres du détournement, il y a eu Michel Hazanavicius et sa "classe américaine", le très inspiré Mozinor au début des années 2000 et depuis le début du confinement, ce couple de comédien et youtubeurs Julien Pestel et Marion Creusvaux, alias Creustel sur les réseaux sociaux. Le couple détourne des grands classiques du cinéma hollywoodien ( Shining, Retour vers le futur, A star is born,...) et adapte les dialogues toujours en lien avec notre quotidien. Après un mois de confinement, on a tous envie de manger un bon kebab / sauce samouraï, qui de mieux que Tom Hanks, dans seul au monde, pour illustrer ce pêché de gourmandise :

Creustel c'est déjà plus de 300 000 abonnés fidélisés sur Instagram depuis le début du confinement.

Le phénomène "Don't rush challenge"

Moins complexe que le "PQ Challenge" qui consiste à réaliser des jongles en remplaçant le ballon par un rouleau de papier toilette; moins périlleux que le "Handstand t-shirt" qui vous lance le défi d'enfiler un t-shirt tout en restant en équilibre sur les bras, le "Don't rush challenge" s'est installé comme le nouveau challenge à la mode sur internet. Le principe : réaliser une courte vidéo pour montrer la transformation entre votre tenue du dimanche et la tenue la plus chic de votre garde robe. Des tutos sont à votre disposition pour vous expliquer la mise en scène à suivre et ainsi participer à ce challenge "mode". Votre vidéo doit s'accompagner de la chanson de Young & T Bugsey "Don't Rush" (ne te précipite pas en français)

Une partie de l'équipe de France d'athlétisme a déjà relevé le défi du "Don't rush challenge" dont Yoann Kowall et Christophe Lemaître.