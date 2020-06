Vu sur le web, Swann Périssé youtubeuse à suivre, et le chef Philippe Etchebest qui reprend Led Zeppelin

Au programme, le retour sur un petit plaisir que s’est offert le chef bordelais Philippe Etchebest , mais avant ça on va découvrir une Youtubeuse qui commence a bien faire parler d’elle…elle s’appelle Swann Périssé et elle est cash.

Depuis quelques temps et encore plus depuis le confinement l’humour est devenu d’abord et avant tout l’affaire des filles…elles sont réactives elles s’emparent de tous les sujets..la dernière video de Swann Périssé est une video d’après confinement.

être célibataire selon Swann

Quand, a nouveau tu aimerais avoir un minimum de contact physique avec les gens et que parfois il y a une sorte de malentendu comme avec ce garçon rencontré par Swan…garçon avec qui visiblement il y a eu rapprochement intime ( si si il faut regarder toute la vidéo) mais ça n’est pas l’intime qui coince.

Le chef Philippe Etchebest , patron du Quatrième mur à Bordeaux aime bien se faire plaisir et pas seulement en cuisine.

Jouer du Led Zep avec Louis Bertignac et plein de copains

Ca n’est plus un secret Philippe Etchebest aime la musique , il aime le rock et il joue de la batterie avec son groupe. Il aime bien aussi inviter des amis. Pour la reprise de "Rock and Roll" de Led Zeppelin, vous allez retrouver l’excellent chanteur des petits bordelais de Datcha Mandala et un certain louis Bertignac ex Téléphone, à la guitare…attention ça dépote.

La photo du jour

Sylvie Tellier , la patronne de Miss France a utilisé le logiciel FaceApp qui permet par exemple de prendre votre visage et de le transformer dans sa version masculine..si vous êtes une femme bien sûr, le résultat est bluffant…à la place de Sylvie Tellier on va découvrir un beau gosse aux beaux yeux bleus. Jugez plutôt.