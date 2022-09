Waly Dia, bébé Jamel Debbouze joue ce soir au Grasse Comedy Festival

Vendredi 23 septembre 2022 à 20h, le Théâtre de Grasse reçoit Waly Dia. L'humoriste, bébé Jamel Debbouze, s'amuse avec tout ce qui est incohérent dans notre société. Il y a de quoi rire, à défaut d'en pleurer.

Les sujets qui divisent

"On essaye de se dire la vérité, sur des sujets compliqués, et qui divisent. Sur des sujets qu'on appelle sujets polémiques. Les polémiques sont des choses fabriquées", explique Waly Dia.

"Le public le plus hétéroclite de France"

Waly Dia le confirme : il s'adresse à tout le monde et tout le monde vient le voir.

"Je crois que j'ai le public le plus hétéroclite de France. Il y a tous les âges. Il y a tous les styles et toutes les origines sociales. Je suis très fier de ça".

Waly Dia s'explique auprès de France Bleu Azur Copier

Un show où on peut dialoguer (aussi)

Il y a toujours de l'interactivité dans un spectacle avec Waly Dia. Mais pas de fausses impros.

"C'est très à la mode de prendre quelqu'un dans le public. Il y en a qui le font très bien. C'est super, mais j'essaie de ne pas le faire parce que c'est finalement toujours des choses fausses. On sait déjà ce qu'on va dire, mais on fait semblant que ça arrive comme ça".

Quand il y a des moments qui se créent, Waly Dia s'engouffre dedans par contre.