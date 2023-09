Journées du patrimoine : vos monuments coups de cœur en Mayenne

Il n'y a peut-être pas toujours de carte postale à leur effigie et pourtant quand un ami, une cousine ou autres proches vous rendent visite, c'est LE lieu à ne pas manquer pour vous. À l'occasion des journées européennes du patrimoine, de nombreux sites publics et privés ouvrent leurs portes ce week-end du 16 et 17 septembre 2023. France Bleu Mayenne vous livre les coups de cœur partagés par ses auditeurs et internautes.

L'église Saint-Pierre de Couesmes-Vaucé

Pour Carmen de Saint-Baudelle, "le département est très riche en patrimoine et de toute beauté grâce à ses châteaux, ses églises et ses écluses", mais si elle devait en retenir un parmi tous, ça serait l'église Saint-Pierre de Couesmes-Vaucé au nord du département. "Mon cœur balance pour ce lieu parce que je suis native de là-bas. Je m'y suis mariée, mes parents s'y sont mariés et mes enfants y ont été baptisés. J'ai même été choriste dans cette église !" Au-delà de la valeur affective qu'y apporte Carmen, cette église représente un lieu où "l'on peut y découvrir les trois beaux retables, (ndlr : partie postérieure et décorée d'un autel), qui datent de la fin du 17ᵉ siècle."

Parmi les lieux de cultes qui valent le détour, la Basilique Notre-Dame de Pontmain revient aussi dans quelques commentaires. Les visites y seront bien entendu libres tout le week-end, avec une possibilité de découvrir la tribune de l’orgue par petits groupes de 10 personnes maximum pendant 20 minutes le dimanche de 13h30 à 15h30.

Puis, il y a ces chapelles qui vous donnent envie de découvrir tout un village, comme celui de Saulges à l'est du département, soutient Isabelle sur Facebook.

Du village Sainte-Suzanne au Musée Robert Tatin

Chloé, une autre internaute, vote sans hésiter pour Sainte-Suzanne, petite cité médiévale juchée sur une colline au cœur de la Mayenne. Il affiche d'ailleurs le label "Plus Beaux Villages de France". Un choix qu’approuve Marie Le Gros, fleuriste à Montenay. Elle était l'invitée de France Bleu Mayenne vendredi matin "Saint Suzanne, c'est vraiment très beau ! " soutient-elle.

Le Château de Bourgon à Montouriers, fait également réagir, en témoignent les émojis en forme de cœur dans les commentaires. Et parmi les autres pépites, on retrouve bien entendu des incontournables comme le Musée Robert Tatin au lieu-dit La Frénouse à Cossé-le-Vivien, Le château de Craon, ou encore l'hôpital de Château-Gontier, désigné plus beau monument du département.

À l'approche des journées du patrimoine, l'enthousiasme pour notre territoire se répand même au-delà de chez nous : Jeannine, une Corrézienne, partage son faible pour le chemin de halage, randonnée de 85 kilomètres, considéré comme l'une des plus belles voies vertes de France.