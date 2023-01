La scénariste américaine Lisa Joy, présidente du jury du festival Séries Mania en mars à Lille

Lisa Joy foulera le tapis rouge du festival Séries Mania du 17 au 24 mars 2023 à Lille. Les organisateurs ont dévoilé son nom ce mercredi. Lisa Joy présidera le jury de la compétition internationale. Un "choix idéal" pour succéder à la productrice ukrainienne Julia Sinkevych, selon la directrice générale du festival, Laurence Herzberg.

ⓘ Publicité

Lisa Joy est à la fois scénariste, productrice et réalisatrice. Avec son époux Jonathan Nolan, elle a co-créé la série "Westworld", une production à grand budget interrompue par la chaîne américaine HBO en novembre dernier, après quatre saisons et 54 nominations aux Emmy Awards.

A Lille, Lisa Joy décernera le Grand prix de la meilleure série ainsi que les prix de la meilleure actrice, du meilleur acteur et du meilleur scénario.

Prochaines étapes pour Séries Mania, le 8 février, avec l'annonce de la programmation et l'ouverture des réservations le 4 mars.