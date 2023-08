Le film de Christopher Nolan "Oppenheimer" projeté dans les règles de l'art au cinéma d'Elbeuf

Une bobine installée dans une cabine fermée à double tour, plus de 140kg et quasiment 6 km de film qu'il faut savoir mettre en route : C'est le rôle d'Alain Surmulet. Il est directeur technique du cinéma Le Mercure d'Elbeuf, qui diffuse à partir de ce vendredi, une version en 70 millimètres du film Oppenheimer du réalisateur américain Christopher Nolan .

Il est l'un des rares projectionnistes en France à savoir encore faire fonctionner ce type de machine. "C'est très rare, explique Alain Surmulet. Nous sommes des amoureux de ce métier et quand on est amoureux de ce métier depuis tant d'années, on a gardé ce projecteur qui est là depuis la création du cinéma. Je sais qu'au fond des Etats-Unis, ils savent qu'en Normandie, il y a deux fous furieux qui sont animés par ce format."

La pellicule fait 140 kg et quasiment 6km de film. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"C'est un peu se projeter dans le passé"

"Quand vous avez la confiance d'un réalisateur comme Christopher Nolan, d'être capable de faire ce type de projection dans une ville de 20 000 habitants comme Elbeuf, c'est une vrai forme de fierté", raconte Richard Patry, le gérant du cinéma d'Elbeuf et président de la fédération des cinémas français.

"C'est aussi une envie de préserver l'histoire, explique Richard Patry. On est passé au numérique il y a maintenant 10 ans, on a complètement abandonné la pellicule et donc de revenir à cette pellicule, c'est transmettre le savoir, c'est un peu se projeter dans le passé, et il faut toujours respecter son passé."

Un passé qui se respecte mais qui coûte chère. 40 000 euros la bobine, c'est le prix de cette version du film de Christopher Nolan.