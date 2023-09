Les animaux fantastiques s'exposent au Louvre-Lens

Ils nous font tour à tour rêver, frissonner ou cauchemarder, et surtout ils nous fascinent depuis toujours : les animaux fantastiques sont au coeur d'une exposition qui débute ce mercredi 27 septembre au Louvre-Lens et va durer jusqu'au 15 janvier.

Ces dragons, griffons, sphinx, ou phénix, sont représentés sous forme de sculptures, de tableaux, mais aussi mis en scène dans des films ou des comics.

Près de 250 oeuvres sont à découvrir dans cette exposition qui balaie plusieurs siècles d'histoire, depuis l'Antiquité, jusqu'à nos jours. Le plus ancien de ces animaux fantastiques exposé vient de Mésopotamie et remonte au premier millénaire avant J-C. Il s'agit de Pazuzu, un personnage couvert d'écailles très populaire à l'époque. Porté autour du cou, il apportait protection aux femmes enceintes et aux bébés. Repris par les artistes contemporains, il est devenu démoniaque dans plusieurs oeuvres, notamment le célèbre film l'Exorciste dont on peut découvrir un extrait.

Le musée n'hésite d'ailleurs pas à mettre en parallèle des oeuvres aux styles et aux époques différents. "C'était très important pour nous de faire ce lien. Aux côtés de Roger délivrant Angélique d'Ingres, on a des figurines de Donjons et Dragons, prêtés par la fédération française des jeux de rôles. On a de la bande-dessinée, de la littérature, du cinéma, également de la musique, notamment de la musique métal.", décrit Hélène Bouillon, commissaire de l'exposition et conservatrice en chef au Louvre-Lens.

On découvre notamment l'évolution du symbolisme de la licorne, autrefois représentation de la masculinité, puis animal préféré des petites filles grâce au marketing, et aujourd'hui reprise par la communauté LGBT.

L'exposition montre comment ces animaux ont évolué dans notre imaginaire collectif, comme la licorne représentant autrefois la masculinité et devenue symbole LGBT © Radio France - Sophie Morlans

Un monde qu'il faut réenchanter

C'est un tout petit dragon qui clôture le parcours. "Avec sa fragilité, il a beaucoup à nous dire dans ce monde qu'il faut réenchanter, dans lequel il faut remettre de la magie et un peu d'espoir, aussi", souligne la commissaire. "Ces animaux fantastiques ont souvent dialogué avec l'homme et sont venus le questionner. Aujourd'hui, ils nous interrogent notamment sur la place que l'on accorde à la nature dans notre monde."

Saint-Georges combattant le dragon, Paolo Uccello © Radio France - Sophie Morlans

Et pour nous aider dans cette réflexion, le Louvre-Lens propose comme à son habitude de nombreuses animations adaptées à tous les âges autour de l'exposition : des visites guidées, mais aussi des ciné-ateliers, ou encore un week-end jeu de rôles et un marathon Harry Potter.