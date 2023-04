"Les Mangeurs de nuit" en sélection pour le Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2023

L'histoire

Hannah est une Nisei, une fille d’immigrés japonais. Si son père l’a bercée de contes nippons, elle se sent avant tout canadienne ; alors pourquoi les autres enfants la traitent-ils de « sale jaune » ? Jack, lui, est un creekwalker, il veille sur la forêt et se réfugie dans les légendes autochtones depuis le départ de son frère à la guerre. Le jour où l’ermite tombe nez à nez avec un ours blanc au cœur de la Colombie-Britannique, il croit rêver – la créature n’existe que dans les mythes anciens. Pourtant, la jeune femme inconsciente qu’il recueille semble prouver le contraire : marquée des griffes de la bête, Hannah développe d’étranges dons à son réveil.

L'avis du libraire

Entre mythes indiens et traditions japonaises, mélange improbable et réussi, ce roman nous transporte au Canada au milieu du XXe siècle, au sein d’une nature enchanteresse. En son cœur, comme un fil rouge, la discrimination et la tolérance.

par Marie-Ève Charbonnier Librairie Paroles (Saint-Mandé)

L'extrait

Retrouvez la sélection 2023 du Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires sur francebleu.fr