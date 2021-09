“11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé”, une BD pour comprendre et se souvenir

20 ans après, une BD pour retracer les événements du 11 septembre et leurs conséquences

20 ans après les attentats qui ont touché les Etats-unis et les tours jumelles du World Trade Center, une bande dessinée revient sur ces événements tragiques qui ont changé le monde. Baptiste Bouthier et Héloïse Chochois signent le livre “11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé” (Dargaud et Topo). Pour raconter ce scénario tragique, les auteurs vous proposent de suivre les pas de Juliette, une jeune trentenaire. A peine âgée de 13 ans à l’époque des faits, elle se souvient de ce jour.

Ecoutez l'interview de Baptiste Bouthier, auteur de "11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé" Copier

A travers des faits, des dessins, des émotions, Baptiste Bouthier et Héloïse Chochois retracent les événements d’hier, mais racontent aussi le monde d’aujourd’hui. Cette bande dessinée est une co-édition entre Dargaurd et Topo, éditeur de la revue "Topo l'actu dessinée pour les moins de 20 ans".

“11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé” de Baptiste Bouthier et Héloïse Chochois (Dargaud)