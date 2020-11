“13 à table !” vous fait revivre votre premier amour pour le meilleur et parfois pour le pire…

Chaque année, les éditions Pocket s’associent avec des auteurs et l’ensemble de la chaine littéraire pour proposer une anthologie de nouvelles dont l’ensemble des recettes sont redistribuées à l’association des Restos du Coeur.

Cette année, vous pourrez découvrir des nouvelles de Tonino BENACQUISTA, Philippe BESSON, Françoise BOURDIN, Maxime CHATTAM, François d’EPENOUX, Jean-Paul DUBOIS, Éric GIACOMETTI, Alexandra LAPIERRE, Agnès MARTIN-LUGAND, Véronique OVALDÉ, Romain PUÉRTOLAS, Jacques RAVENNE, Olivia RUIZ, Leïla SLIMANI, Franck THILLIEZ.

Ecoutez l’interview de Françoise Bourdin dans l’émission « Une Heure en France » Copier

Comme l’an passé, c’est Riad Sattouf qui a illustré avec son regard poétique, espiègle et tendre, la couverture de cette septième édition sur le thème du premier amour.

Pour trouver ce livre, plus que jamais en ce moment, faites appel à votre libraire et favorisez les initiatives de “click and collect” des libraires qui s’organisent partout en France, et aussi les plateformes des librairies pour commander en ligne.

Le recueil de nouvelles est disponible également en version numérique chez 12-21.

Derrière le livre, la bonne action

Lancé en 2014, le projet « 13 à table ! » mobilise chaque année une véritable chaîne de solidarité.

Auteurs, mais aussi diffuseurs, éditeurs, distributeurs, designers, libraires, graphistes, fabricants, imprimeurs, régies publicitaires… chaque acteur de la chaîne du livre offre son savoir-faire pour aider les Restos du Cœur.

Vendu au prix rond de 5 euros, chaque livre acheté permet ainsi à l’association fondée par Coluche de distribuer quatre repas.

Depuis le début de l’opération, ces livres ont permis de distribuer plus de 5 millions de repas !