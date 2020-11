1470-1620 : l'Âge d'or de la gastronomie alsacienne

L'Alsace est «le jardin ou le cœur de l'Europe» de la Renaissance. C'est un pays de cocagne, au carrefour des bonnes choses et des bons fourneaux, à la rencontre d'Érasme et de Rabelais.

Ce long siècle qui commence avec les humanistes pour s'achever dans le fracas des armes de la guerre de Trente Ans est véritablement un âge d'or. On y expérimente un nouvel art de vivre en déculpabilisant la gourmandise et en exaltant les saveurs. C'est la première révolution des assiettes. Un patrimoine toujours vivant.

L'Alsace est-elle le berceau de la gastronomie moderne? N'est-elle pas bénie des dieux par les richesses qu'on y trouve et par les routes qui la traversent? Par les nouveautés qu'on y observe? Ou encore, par les recettes qu'on s'y échange à travers les livres imprimés? Et par les manières de table qu'on y cultive? Comment échappe-t-elle aux menaces de disette et à la tyrannie du carême? Pourquoi les harengs de la mer du Nord y côtoient des biftecks hongrois, et pourquoi le fromage de Hollande y concurrence le parmesan? En quoi la haute gastronomie peut-elle s'accommoder avec la cuisine régionale, et en quoi l'une et l'autre appartiennent à la grande histoire ?

Avec sa verve inimitable, l'historien Georges Bischoff, auteur du Siècle de Gutenberg et de La Guerre des Paysans, livre ici une vaste fresque très documentée et très colorée, qui nous plonge dans le ventre de l'Alsace.

