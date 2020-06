"2050, bonne nouvelle pour la Terre", c'est l'heure de la remise des prix du concours d'écriture France Bleu

Les lauréats sont connus ce 15 juin et se voient décerner les prix de ce concours, élargi cette année à toute la région des Pays de la Loire. Les histoires sélectionnées seront diffusées tout cet été sur France Bleu Loire Océan, en ré-écoute et en podcast sur francebleu.fr.

Fort du succès de sa 1ère édition autour de Jules Verne, France Bleu Loire Océan a imaginé une saison 2 de son concours d’écriture de nouvelles.

2050, bonne nouvelle pour la Terre

Avec ce nouveau sujet, choisi dès l’été dernier, la radio se tournait déjà vers des thématiques qui font écho au « monde d’après » tant questionné aujourd’hui. Se projeter dans 30 ans pour nous faire part de l’idée positive qui soignerait notre planète et permettrait d'améliorer l'environnement, tel était le défi.

Une initiative pédagogique et grand public ouverte à tous

Lancée dès septembre en partenariat avec le Rectorat des Pays de la Loire via le CLEMI*, les élèves de CM2, collèges et lycées, guidés par leurs enseignants, ont planché sur leur récit seul ou en travaux collectifs. Des chercheurs descendants d’Albert Einstein ou de Stephen Hawking, de nouveaux matériaux à base de peau de cactus… leur créativité digne d’une série Netflix n’a pas déçu ! Avec ce concours, France Bleu est fière de contribuer à sensibiliser les jeunes à la lecture, la recherche, le travail collectif et bien sûr à l’écriture avec parfois même l’éveil de véritables vocations.

En Janvier dernier, c’était au tour du grand public de se mettre au clavier pour rédiger sa nouvelle prospective et la déposer sur le site francebleu.fr.

Une forte participation, malgré le confinement

Portée au niveau régional par France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, cette 2de édition a réuni plusieurs centaines de contributeurs et près de 250 histoires.

Grâce à l’implication des participants mais aussi des jurys composés d’enseignants, membres du rectorat, partenaires et équipes de France Bleu, qui ont délibéré en mode confiné, le concours a pu tenir les délais.

Et les 45 gagnants au concours d'écriture sont...

45 Bonnes Nouvelles pour la Terre sont désormais sélectionnées. Les classes lauréates se verront offrir des bons d’achat à utiliser dans le réseau des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire. Les participants individuels gagneront des livres, dont le roman de Sandrine Collette, Et toujours les Forêts (JC Lattès), lauréate 2020 du Prix du livre France Bleu PAGE des Libraires.

Découvrez la liste des gagnants au concours d'écriture "2050, bonne nouvelle pour la terre"

Les histoires courtes, elles, seront mises en ondes par les équipes de France Bleu et diffusées tout cet été sur l’antenne de France Bleu Loire Océan et à découvrir en podcast et en ré-écoute sur francebleu.fr.

- L’opération a été menée également avec le soutien de Nantes Métropole, du Département de Loire-Atlantique, du Conseil Régional des Pays de la Loire et du groupe Suez.

(*Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information)