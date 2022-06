"30 grammes" de Gabrielle Massat, en compétition pour le Prix France Bleu du Polar 2022

Jusqu'au 8 juillet, francebleu vous dévoile la sélection de la seconde édition du Prix France Bleu du Polar - sélection réalisée par le festival Toulouse Polars du Sud.

Cette semaine, découvrez ...

30 grammes de Gabrielle Massat - JC Lattès

« Yannick Gallard a trente-deux ans et demi, il est en train de mourir et tout va très bien. C’est vrai, quoi. Ç’aurait pu être pire. La fin aurait pu se faire désirer : débarquer après des mois de pleurs et de questionnements existentiels, avec son odeur d’escarres et de désinfectant, cerise sur un cancer ou une abomination neurodégénérative. Elle aurait aussi pu la jouer sournoise et l’emporter dans son sommeil sans lui laisser l’opportunité de faire ses adieux ; voire, plus sale encore, lui sucer le cerveau sur du bitume brûlant après un accident de la route, savourant ses râles de souffrance, l’horreur de son corps disloqué, la sirène d’une ambulance qui n’arrive pas à temps. Trente grammes de paracétamol constituent une option assez plaisante, en fin de compte. »

Dans ce roman en forme de déclaration d’amour à la peinture, Gabrielle Massat met en scène un trafiquant d’art toulousain et son amant tueur à gages dans leur course folle contre la montre, contre les flics, contre la mort. Un polar viscéral et addictif.

Gabrielle Massat est née en 1991 à Toulouse, où elle sévit en tant que masseuse-kinésithérapeute. Quand elle n'est pas occupée à martyriser ses patients, elle écrit des romans noirs et les lit au crapaud qui vit dans son jardin :)

