"40 recettes amusantes et faciles", le livre qui fait aimer les fruits et légumes aux enfants

40 recettes amusantes et faciles, à faire par les enfants pour qu'ils apprennent à aimer les fruits et les légumes

Ce livre de recettes vous permettra enfin de prononcer les mots jusque-là interdits : épinards, courgettes, endives... Et on remercie qui ? Evelyne, pardi ! Le plus gros défi des parents est bien celui de faire manger des fruits et des légumes à leurs enfants. Désignée meilleure cantinière de France, Evelyne Debourg connaît bien le problème, elle y est confrontée au quotidien. Dans cet ouvrage destiné aux enfants, tout est frais et coloré. Les recettes sont drôles et originales : petits bonbons de panais rôtis, endives des trois petits cochons, sucettes de kiwi, gâteau de courgette (au chocolat)... Ce livre sera le meilleur allié des petits gourmands (et de leurs parents) : il leur permettra d’apprendre à cuisiner et à aimer les fruits et les légumes, grâce à 40 recettes faciles déclinées au fil des saisons.

Evelyne Debourg, cantinière dans une école de l'Allier, a trouvé la solution pour faire manger 5 fruits et légumes par jour à ses petits écoliers : en jouant sur la présentation et sur la diversité des fruits et des légumes. Son crédo ? “Ce que l’on mange durant l’enfance, lorsque notre mémoire gustative est vierge, nous forme le palais pour toute notre vie : le droit de l’enfant, c’est de manger bon et sain.” Evelyne est une véritable éducatrice du goût pour les enfants. Elle a d'ailleurs obtenu la reconnaissance de ses pairs à travers le Prix des Talents du Goût et la Médaille de la Fonction Publique en 2006. Elle est également lauréate du Prix François Rabelais en 2019 et membre des Cuisiniers de la République. Et malgré tout, elle a su garder son authenticité et sa sincérité. On l'adore !

Née en Pologne en 1987, Anna Lubinski est illustratrice pour l'édition et la presse jeunesse. Elle dessine depuis son plus jeune âge. Influencée par le cinéma d'animation, elle cherche sans cesse le mouvement et l'expressivité dans ses dessins. Elle aime observer ce qui l'entoure et remplir des carnets de croquis qu'elle partage avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Formée en graphisme multimédia, elle est autodidacte en dessin.

"Fruits et légumes, 40 recettes amusantes et faciles" d'Evelyne Debourg et Anna Lubinski (Glénat jeunesse)