48e édition de la Foire aux Livres de Belfort

C'est LE rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de livres et de lecture

Il s'agit de la plus grande Foire aux Livres de l'est de la France, avec plus de 280 000 ouvrages en tout genre. Que vous soyez collectionneur, amateur ou grand lecteur, vous trouverez c'est sûr LE ou LES livres que vous recherchez, et qui plus est, à des prix plus qu'intéressants ( à partir de 0,50 € le livre).

ⓘ Publicité

En plus d'être une foire exceptionnelle, son accès est gratuit, alors n'hésitez plus ! Rendez-vous à l'Atria de 14h à 19h en semaine, et de 10h à 19h les week-ends et jours fériés pour découvrir ces milliers de livres, mais pas que...

Et oui ! Vous pouvez aussi participer à diverses animations

Voici les dates "rendez-vous" à ne pas manquer de la Foire :

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre

Atelier apprendre à remettre en état de vieux livres

De lundi 17 au dimanche 23 octobre( Semaine de la jeunesse)

Défi d’écriture

Samedi 22 et dimanche 23 octobre (Week-end jeunesse)

En présence d’auteurs de livres jeunesse

Découvrir l'enluminure avec Pascale et Gino

Samedi 29 et dimanche 30 octobre

Salon des auteurs régionaux

Dimanche 30 octobre à 11h

4ème championnat d’orthographe de la région

QCM de français

Samedi 5 et dimanche 6 novembre

Rencontre auteurs de bande dessinées

Festival de cosplay

Bonne chasse aux livres...