4e édition du Festival de la Bande Dessinée au Château de Malbrouck avec France Bleu Lorraine

La 4ème édition du Festival de la Bande Dessinée est de retour au Château de Malbrouck à Manderen-Ritzing les 12 et 13 juin 2021. Au programme : des rencontres avec les auteurs et illustrateurs, des expos, des reconstitutions et déambulations ainsi qu'un grand village du livre.

Tout un festival de bulles !

A l'heure où les beaux jours sont de retour, le Festival de la bande dessinée installe à nouveau ses planches au Château de Malbrouck à Manderen-Ritzing les 12 et 13 juin 2021.

Néophytes, passionnés, amateurs ou simplement curieux de la BD : ils sont tous les invités du Département de la Moselle qui organise l'événement. Cette édition s'inscrit cette année dans l'événement national "BD 20-21 : la France aime le 9e art"... et la Moselle n'est certainement pas en reste !

Entrez et bullez ! - © F. Doncourt

Sous le parrainage de l'auteur-dessinateur Lele Vianello - l'un des maîtres du 9e art, auteur notamment de Hispaniola ou Corto Maltese - 25 auteurs/trices scénaristes et dessinateurs/trices d'horizons multiples seront présent(e)s et proposeront des conférences et des séances de dédicaces.

Des rencontres et dédicaces sont prévues durant ses deux journées de festival - © F. Doncourt

Au programme : un Village du Livre pour les collectionneurs, mais aussi des reconstituteurs Vikings, Romains et Gaulois. Des cosplayers fantastiques représentant des personnages de Marvel et Star Wars, ou encore des steam-punk déambuleront aux abords du château pour le plus grand plaisir de petits et grands !

Retrouvez le programme complet du Festival

Et pour rester dans le thème de la bande dessinée,l'exposition "Astérix l'Européen" est toujours visible au Château et accessible durant tout le Festival.

En pratique

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 8€ / Gratuit - de 6 ans

Réservations obligatoires sur le site du Château de Malbrouck

sur le site du Château de Malbrouck En raison du contexte sanitaire, la jauge de visiteurs est limitée. Port du masque obligatoire. Durant ces deux jours, le château est réservé exclusivement aux visiteurs payant leur accès au festival BD.