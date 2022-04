669, c'est le petit dernier de la saga du Soleil Noir, par Eric Giacometti et le périgourdin d'adoption Jacques Ravenne. Coulisses d'une écriture à quatre mains.

669 de Jacques Ravenne et Eric Giacometti

Entre Genève, l’Allemagne nazie et Paris occupé, Tristan doit poursuivre sa lutte contre les forces des ténèbres qui menacent le cours de l’Histoire. Un nouvel opus de la saga à succès portée par la maestria romanesque incomparable de ce duo d’auteur stars.

"Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques". A l'approche du débarquement, dans le Paris sombre de l'occupation des meurtres étranges portent la signature 669. Le signe de l'apocalypse ? Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger dans les ténèbres...

Résumé des tomes précédents

Pour la première fois depuis le début de la guerre, Tristan goûte enfin à une vie paisible en Suisse. De longs mois se sont écoulés depuis sa dernière mission en Italie pour récupérer le Saint Suaire. Himmler semble avoir respecté sa part du marché et le laisse mener sa nouvelle vie d'antiquaire à Genève, où il tente d'oublier Erika, assassinée par les SS. Mais en ce printemps 1944, le conflit redouble de vigueur, un vent mauvais souffle sur le Reich qui se croyait millénaire. La peur a changé de camp...

669 de Jacques Ravenne et Eric Giacometti, aux éditions JC Lattès

Le duo Ravenne / Giacometti ne date pas d'hier. Il s'agit ici du cinquième volume de la saga du Soleil Noir, mais ils ont également partagé l'écriture du thriller Marcas. Concernant 669, depuis plusieurs années, les deux auteurs sont plongés dans l'Histoire, à travers des documents, des archives, de la recherche qui constitue une grande partie du travail avant l'écriture. Par exemple, il y a quelques années, il se sont rendus à Moscou dans les Archives de l'Armée Rouge pour consulter des documents raflés en Allemagne.

Pour écrire à deux, la technique de Jacques Ravenne et Eric Giacometti est bien rodée. Ils commencent par passer beaucoup de temps - et souvent en Périgord - à préparer le plan du livre. Ils prennent ensuite chacun une ligne narrative, et les échangent tous les 3/4 chapitres pour réécrire : "nous les réécrivons pour que le lecteur n'arrive pas à savoir qui écrit. Il faut que ce soit la même tonalité tout le temps" explique Jacques Ravenne.

669 peut se lire indépendamment des précédents de la saga, mais pour avoir toutes les billes et le contexte global, nous vous conseillons de vous régaler avec :

Le Triomphe des Ténèbres

La Nuit du Mal

La Relique du Chaos

Résurrection

Ecoutez Jacques Ravenne dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Jacques Ravenne dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier